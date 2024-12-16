مسئولو المحليات بأسوان يكثفون أعمال النظافة ومتابعة توافر السلع بأسعار مخفضة

أسوان - عبد الله صلاح

يواصل مسئولو المحليات بمحافظة أسوان، تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات والإشغالات بمختلف المراكز والمدن خلال الفترة الصباحية والمسائية ، مع التفتيش الدورى على المعارض والمجمعات الإستهلاكية وسلاسل الهايبر للإطمئنان على توافر السلع الغذائية بالأسعار المخفضة.

وفى هذا الإطار، استمرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان، فى أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والكنس اليدوى ، وتفريغ الحاويات والصناديق من القمامة لأكثر من 100 طن وذلك بكافة الأحياء والمناطق السكنية ، والشوارع الرئيسية والداخلية.

جاء ذلك وسط مشاركة لنواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء ، والعاملين بمشروع النظافة ، مدعمين باللوادر والمعدات الخفيفة والثقيلة ، وتم بالتوازى قيام إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن بتهذيب ورى الأشجار والجهنميات ونظافة الأحواض وصيانة المسطحات الخضراء.

فيما نفذت وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بإشراف المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالحدائق المختلفة، والشوارع والميادين ، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين بالمرور على المعرض الدائم بحى وسط ، وعدد من المحلات وسلاسل الهايبر حيث تم التأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة.

كما تم المرور على أعمال التطوير والتجميل الجارية بمزلقان السكك الحديدية ، وكذا متابعة أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات.

بينما واصلت الوحدة المحلية بمدينة البصيلية بقيادة أشرف فكرى، أعمال الجرد ورفع كفاءة الشوارع داخل المدينة ، مع التسوية بالتربة وذلك بإستخدام معدات الوحدة المحلية.