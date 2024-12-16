مديرة تعليم مطروح تتفقد معرض العلوم والتكنولوجيا والمشروعات البحثية للطلاب

مطروح – حسن مشالي

تابعت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الاثنين، معرض العلوم والتكنولوجيا ISEF، بمركز التطوير التكنولوجي، وأعمال تقييم المشروعات البحثية العلمية والاجتماعية للطلاب النوابغ، وذلك بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية، ومحمد العبد مدير عام الشئون التنفيذية، وأيمن الصاوي مدير عام التعليم الفني، والسيد عماد مدير مركز التطوير التكنولوجي، ولجنة التحكيم المحلية.

وأوضحت مدير تعليم مطروح، أن طلاب المدرسة النووية بالضبعة، شاركوا في مسابقة "أسيف الدولية " بـ 20 مشروعاً متنوعاً، عن البحث العلمي، وشاركت طالبات مطروح الرسمية لغات بمشروع بحثي.

وأشادت بالمشروعات البحثية المبتكرة للطلاب، مشيرة إلى أنهم نماذج مضيئة يحتذى به، لأبنائنا الطلاب في الجد والاجتهاد والبحث والحرص علي طلب العلم، مركدة أن مديرية تعليم مطروح، حريصة على تقديم كافة سبل الدعم والتشجيع اللازم للنوابغ والمبتكرين من طلاب المدارس، وتوفير الأجواء المناسبة اللازمة لتنمية قدراتهم ومواهبهم، في إطار توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وتنفيذاً لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وفي ضوء تكليفات القيادة السياسية بتشجيع البحث العلمي إيمانا من الدولة بأهميته وأن تطور الأمم وتقدمها لا يتحقق إلا بالاهتمام بالبحث العلمي.