محافظ دمياط يتابع ميدانيًا الموقف التنفيذى بمشروع تطوير ورصف طريق شطا

دمياط معتز الشربينى

تفقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، طريق شطا بمدخل المحافظة، وذلك خلال الجولة التى أجراها اليوم، للوقوف على آخر المستجدات بمشروع تطويره، حيث تابع " المحافظ " الأعمال الجارية لرصف الطريق وكذا الموقف التنفيذى الحالى بهذا المشروع الذى يتضمن التطوير الشامل للطريق بدايةً من نقطة التقاء المدخل مع الطريق الدولى الساحلي بطول 2800 متر طولى ليصبح كل اتجاه 3 حارات مرورية بعرض 3.3 متر للحارة الواحدة باجمالى 10.7 متر للاتجاه الواحد، بالإضافة إلى حارة خدمة بعرض 3.5 متر بالاتجاه الأيمن من دمياط إلى بورسعيد وإنشاء أرصفة ، علاوة على إنشاء جزيرة وسطى ليصبح العرض الكلى 30 متر وإنشاء أعمدة إنارة وأعمال الزراعة لجانبى الطريق و إنشاء شبكة رى حديثة و شبكة لصرف مياه الأمطار.

وبحث الدكتور أيمن الشهابى، خطة المرحلة المقبلة بالمشروع وأكد على ضرورة الدفع بمعدلات التنفيذ، وذلك نظرًا لأهمية هذا الطريق الحيوى الذى يُعد المدخل الرئيسي للمحافظة.

وخلال مروره بطريق شطا، وجه " المحافظ " تعليماته إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، برصد أي مخالفات أو تعديات على حرم الطريق، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وسرعة التعامل مع حالة خطورة داهمة لمبنى للحفاظ على سلامة المواطنين.



