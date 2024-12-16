محافظ البحر الأحمر ينهي اغتراب المعلمين ويطلق فرص عمل جديدة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت محافظة البحر الأحمر، أن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، تواصل مع الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، للتنسيق بشأن تنفيذ خطة إنهاء تغريب المعلمين على مستوى المحافظة.

وأكد بيان صادر عن محافظة البحر الأحمر، أن التواصل الذى تم بين محافظ البحر الأحمر ووزير التربية والتعليم ناقش سبل توفير الدعم اللازم لتطبيق نظام التعاقد بالحصة وتخصيص موارد إضافية لسد العجز في الكوادر التعليمية بالمناطق النائية بالمحافظة.

وأكد المحافظ خلال تواصله مع الوزير حرصه على التعاون المستمر مع الوزارة لتحقيق رؤية شاملة تضمن استقرار العملية التعليمية وتخفيف الأعباء عن المعلمين وأسرهم.

وأوضح البيان أن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أعلن إنهاء تغريب المعلمين وعودتهم إلى محل إقامتهم لتحسين أوضاعهم وتقليل معاناتهم من التنقل بين المناطق النائية، مما يساهم في لم شمل الأسر وتحقيق استقرار وظيفي ونفسي للعاملين بقطاع التعليم.

وأكد المحافظ أن القرار يشمل عودة معظم معلمي التعليم الثانوي العام والفني ورياض الأطفال إلى أماكن إقامتهم الأصلية، مع تطبيق نظام التعاقد بالحصة لسد العجز في المناطق النائية ومدن الجنوب، وذلك لتوفير فرص عمل جديدة للمعلمين المحليين، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتخفيف الضغط على المعلمين المغتربين.

من جانبه اكد وزير التربية والتعليم عن دعمه الكامل لهذه الجهود، مشيداً بالخطوات الجادة التي اتخذتها محافظة البحر الأحمر لتحسين بيئة العمل للمعلمين ورفع كفاءة التعليم في جميع مدنها.