محافظ الأقصر يعلن تفاصيل إنهاء الصرف الصحى بالبغدادى وسوق حضرى بقرية الحبيل

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، عن تفاصيل وتجهيزات إفتتاح عدد من المشروعات الجديدة بمدينة البياضية جنوب الأقصر خلال الفترة المقبلة، مع البدء في تدشين مشروعات أخرى للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة بالمدينة.

وأشار محافظ الأقصر، خلال لقائه أهالي قرية البغدادي على هامش زيارة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق لمحافظة الأقصر، إلي إنهاء أعمال مشروع توصيل الصرف الصحي لقرية البغدادى بمدينة البياضية العام المقبل، وافتتاح المجزر الآلي بقرية الحبيل قريباً مع إنشاء سوق حضري جديد للخضروات والفاكهة بالحبيل، والذي يهدف إلى تنشيط الحركة التجارية وتوفير فرص عمل، والاستفادة من الموقع الحالي لشادر الخضروات والفاكهة في إقامة مشروعات تنموية

وخلال اللقاء، استجاب المحافظ لمطالب المزارعين بتوصيل أعمدة إنارة لإحدى المناطق الزراعية بعد الدراسة، والعرض لتحديد الإحتياجات المطلوبة ومدى ملائمة المنطقة لتوصيل الأعمدة بشكل قانوني، حيث كان محافظ الأقصر قد التقى عدد من المزارعين وأهالي قرية البغدادي وعدد من السيدات خلال مشاركته لوزير الزراعة في جولته بالأقصر لمتابعة المشروعات الزراعية الممولة من برنامج الأغذية العالمي في مصر ومتابعة أنشطة الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة، حيث استمعا الوزير والمحافظ خلال اللقاء إلى قصص النجاح وتجارب المزارعين، والسيدات المعيلات، الخاصة بالاستفادة من أنشطة الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، وخاصة مشروعات الإقراض العيني، للبط والماعز والنحل، والتي تستهدف خلق فرص عمل، وزيادة دخل المرأة المعيلة، وتنمية مهاراتها وتحسين دخلها، ومستوى معيشتها.

وشهد اللقاء المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، المهندس مجدي عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، اللواء أمجد سعدة المستشار المالي للوزير رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، والدكتور علي حزين رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة، وبحضور جان بيير دومارجورى، الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر.