كلية الصيدلة بجامعة قناة السويس تحتفى بحصولها على الاعتماد الثانى

الإسماعيلية -صبرى غانم

أقامت كلية الصيدلة جامعة قناة السويس احتفالية مميزة بمناسبة حصولها على الاعتماد الثاني من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك بقاعة المؤتمرات بالكلية وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس.

شهد الحفل حضور نخبة من الشخصيات الأكاديمية البارزة، يتقدمهم الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة 6 أكتوبر ورئيس جامعة قناة السويس الأسبق وعميد كلية الصيدلة الأسبق، والدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و شريف فاروق، أمين عام الجامعة، إلى جانب الدكتور صفوت عبد المقصود، عميد كلية الألسن وأستاذ العقاقير بكلية الصيدلة، والدكتورة داليا فياض، عميد كلية طب وجراحة الفم والأسنان، ووكلاء كلية الصيدلة، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، تلاه تلاوة آيات من القرآن الكريم قدمها الطالب يوسف أيمن.

في كلمته، هنأ الدكتور ناصر مندور كلية الصيدلة على هذا الإنجاز المتميز، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين، بالإضافة إلى فريق مركز ضمان الجودة ووحدة ضمان الجودة بالكلية.

وأكد على حرص الجامعة على تقديم كافة الإمكانيات لدعم كلياتها، مشيرًا إلى أن الخطوة المقبلة هي تحقيق الاعتماد الدولي لتعزيز المكانة الأكاديمية للكلية على المستويين المحلي والدولي.

ومن جانبه ـ أعرب الدكتور ممدوح غراب عن اعتزازه بوجوده في كليته التي تولى عمادتها سابقًا، مؤكدًا تميز كلية الصيدلة وريادتها الدائمة، وداعيًا إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق الاعتماد الدولي، مثنياً على قيادات الجامعة متمنيا لهم دوام التوفيق.

فيما أشادت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف العام على كلية الصيدلة، بالجهود المتميزة لجميع العاملين بالكلية، وقدمت شكرها الخاص للدكتور ناصر مندور على دعمه المستمر، وللدكتور ممدوح غراب على جهوده خلال فترة عمادته للكلية. كما توجهت بالشكر لنواب رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة على مساهماتهم الفاعلة، مؤكدة أن الكلية ستواصل مسيرتها نحو الريادة والتميز.

في كلمته، أشار الدكتور محمد عبد النعيم إلى أهمية حصول كلية الصيدلة على الاعتماد الثاني، واعتبره خطوة أساسية نحو تحقيق رؤية الجامعة في تعزيز الجودة الأكاديمية ، بما يضمن تقديم تعليم متميز يتماشى مع المعايير العالمية.

وأعرب الدكتور محمد سعد زغلول عن اعتزازه بالجهود المبذولة من قبل جميع أفراد الكلية، موضحًا أن هذا الإنجاز يعكس العمل الدؤوب الذي يهدف إلى تعزيز مكانة الكلية محليًا ودوليًا، ورفع اسم الجامعة في التصنيفات الدولية.

بينما أكدت الدكتورة غادة حداد، عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية ومنسق الزيارة، أن تحقيق الاعتماد الثاني يعد شهادة على الالتزام بمعايير الجودة، مشيرة إلى الجهود الكبيرة المبذولة لتحقيق أعلى معايير التميز الأكاديمي والإداري.

وبدورها، أعربت الدكتورة راندا عبد السلام، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، عن سعادتها بهذا الإنجاز، مشيدة بروح الفريق التي سادت بين جميع أعضاء الكلية، ومؤكدة أهمية العمل الجماعي في تحقيق النجاح.

شهد الحفل تكريم الدكتور ناصر مندور والدكتور ممدوح غراب، إلى جانب نواب رئيس الجامعة، وأمين عام الجامعة، والمشرف العام على الكلية، وفريق العمل بمركز ضمان الجودة ووحدة ضمان الجودة. كما تم تكريم وكلاء الكلية ورؤساء المعايير والإدارات المعنية تقديرًا لجهودهم المتميزة.

يعكس هذا الحفل حرص جامعة قناة السويس على تحقيق المزيد من الإنجازات الأكاديمية والإدارية، وتعزيز مكانتها كمؤسسة رائدة على كافة المستويات.