قصر ثقافة الطارف بالأقصر يحتفى باليوم العالمي لذوي الهمم.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد فرع ثقافة الأقصر لقاءات توعوية وثقافية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، في إطار برنامج وزارة الثقافة، حيث عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان" اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة " ألقاها محمد إبراهيم مسئول بالقصر، مشيراً إلى موعد اليوم العالمي لذوي الهمم، كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، أهداف الأمم المتحدة في اليوم العالمي لذوي الهمم.

وأعد قصر ثقافة الطارف أمسية شعرية عن "الشاعر عبد الرحمن الأبنودي" ألقاها سيد صدقي مسئول بالفرع، متحدثاً عن الأبنودي مولده ونشاته، وأعمال وابداعات عبد الرحمن الأبنودي وتنويعها وأهميتها، وسمات وخصائص إبداعات الابنودي، وعقد بيت ثقافة الأقالتة محاضرة بعنوان " الحفاظ على الشأن العام والمصلحة العامة" ألقاها الدكتور عبده الضوي وتحدث عن ماهو الشأن العام ولماذا يجب الحفاظ عليه.

واستمرار لأنشطة إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى، عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان " الثقافة الشعبية والمستقبل" ألقاها سيد صدقى متحدثا عن تأثير المعتقدات على التخطيط المستقبلي، فالسلوك المستقبلي تباعًا، مما سيسهم في توسيع دائرة فهمنا للعلاقة بين المعتقدات والتوجهات المستقبلية ليس على السلوك الحالي فحسب، بل على التوجه والسلوك المستقبلي أيضًا، فالنظر إلى المستقبل لا يتطلب منا محو الماضي وتجاهله، وإنما المرور به ونقده ومن ثم تجاوزه واستبدال كل ما لا يتماشى معه.

وأعد فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، بقصر ثقافة الطود أمسية شعرية للشاعر ناجي فؤاد بعنوان "ما بين قوسين _راقت لي"، ونفذت ورشة فنون تشكيلية نفذتها هند مصطفى بإستخدام قلم الرصاص، كما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية ورشة فنية عمل إطار صورة نفذتها حجاجية خيري بمشاركة رواد المكتبة، ونفذ قصر ثقافة حسن فتحي ورشة فنون تشكيلية رسم من الطبيعة نفذها محمد إبراهيم، بينما أعد قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة حكي قصة "جرة الماء" تأليف سحر الصادق سردتها إيمان محمود.



ثقافة الطارف بالأقصر تحتفى باليوم العالمي لذوى الاحتياجات الخاصة