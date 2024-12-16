اليوم السابع
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قافلة طبية تحت عنوان "أطفالنا بخير" بتضامن الدقهلية

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 05:37 م
قافلة طبية تحت عنوان "أطفالنا بخير" بتضامن الدقهلية قالفة طبية
الدقهلية - سارة الباز

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أعلنت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، عن قيام قافلة طبية تحت عنوان "أطفالنا بخير"، والتي تضمنت تخصصات: (أطفال، أنف وأذن)، حيث تم الكشف على أكثر من 250 طفلا من أبناء منية سمنود، والقرى المجاورة بمركز أجا بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان بالدقهلية، والمؤسسة الوطنية للتدريب والتنمية.

يأتي ذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،  وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، والدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وإشراف إدارة التضامن الاجتماعي بمركز أجا.







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