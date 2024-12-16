فوز 181 شخصا.. نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية بمحافظة الأقصر.. الأسماء

الأقصر – أحمد مرعى

حصل اليوم السابع على نتيجة حج الجمعيات بمحافظة الأقصر لـ 2025، حيث أجرت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم مراسم قرعة حج الجمعيات الأهلية لمحافظة الأقصر للعام 2025، وسط أجواء من الفرح والترقب، وذلك بمشاركة عدد كبير من المواطنين المتقدمين وسط تنظيم مميز يعكس حرص الوزارة على تحقيق الشفافية والنزاهة.

وحضر الفعالية محمد حسين بغدادى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، حيث تم الإعلان عن أسماء الفائزين الذين تم اختيارهم بطريقة عشوائية، لضمان تحقيق تكافؤ الفرص بين المتقدمين، موضحاً إنه شملت القائمة 181 مواطنا ومواطنة من الحجاج.

وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، أن جمعيات الأقصر تتخطى 500 جمعية حول المحافظة، وكانت هناك شروط وقرارات معينة بأن تكون الجمعية عاملة وليست عليها أية مخالفات وتأخر في سداد أية مستحقات، كما يجب أن يكون الحاج عضو عامل بالجمعية العمومية للجمعية، وتوجد عدة تفاصيل موضحة بالكامل في بوابة إلكترونية موحدة للجميع.

وكانت قد شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1446هـ - 2025م، بحضور الدكتور على جمعة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، والنائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب، وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، وممثل قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية، وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج.

وأجريت القرعة الإلكترونية لاختيار 12 ألف حاج، وهي حصة حج الجمعيات الأهلية لهذا الموسم، خصصتها اللجنة العليا للحج برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تقدم ما يزيد على 41 ألف مواطن ومواطنة تم تسجيلهم عبر البوابة الموحدة للحج.



نتيجة حج الجمعيات بمحافظة الأقصر بعد قرعة وزارة التضامن الإجتماعى