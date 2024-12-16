ضمن مبادرة بداية.. تنفيذ 20 جلسة دوار لتوعية السيدات والفتيات بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

يواصل فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية،دوره فى فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذي يتم تنفيذه بقري حياة كريمة ،في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة للمرأة والأسرة المصرية، وكذلك ضمن للمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، نفذ فرع المجلس جلسات دوار بالقرى لتوعية السيدات بالقضية السكانية والصحة الإنجابية أهمية المباعدة بين الأبناء والتربية السليمة للأبناء .

وتقول الدكتورة" عايدة عطية مقررة " فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، ل" اليوم السابع" إن فرع المجلس، إن فرع المجلس بمشاركة مديرية الأوقاف بالمحافظة، نفذا 20 جلسة دوار على التوازى،استهدفت ( 909) سيدة ، و ( 91)رجل بإجمالى ( 1000 ) سيدة ورجل وذلك داخل (20 ) قرية بمراكز ديرب نجم ، وأولاد صقر ،وفاقوس ، وبلبيس ، وأبو حماد.،هذا وقد تضمن النقاش داخل الجلسات موضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية أهمية المباعدة بين الأبناء والتربية السليمة للأبناء.

وأشارت : أن ذلك يأتى ذلك فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بقري حياة كريمة فى 20 محافظة على مستوى الجمهورية، وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الجلسات التوعوية" جلسات الدوار" يستهدف توعية 10 مليون مواطن بقضايا تنمية الأسرة.