صحة مطروح: تقديم مليون و200 ألف خدمة طبية منذ انطلاق مبادرة "بداية"

مطروح – حسن مشالي

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمطروح، عن تقديم مليون و200 ألف خدمة طبية، ضمن خدماتها المتنوعة داخل المستشفيات والوحدات الصحية والفرق المتنقلة المنتشرة فى جميع أنحاء المحافظة، في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي أطلقها رئيس الوزراء يوم 17 سبتمبر الماضي.

وأوضح الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه تم تقديم مليون و204 آلاف و692 خدمة طبية متنوعة، منذ انطلاق المبادرةالرئاسية، "بداية جديدة لبناء الانسان"، حيث قدمت الفرق الطبية، خدمات مبادرات الصحة العامة لـ 30 ألف و 710 منتفعين وخدمات التثقيف الصحي لـ 68 ألف و177 منتفع، وتطعيم 42 ألف و 405 أطفال، وتقديم خدمات الحجر الصحى لـ 142 ألف و 146 منتفع، و تقديم 1939 خدمة فى مجال الأغذية وتم تقديم 17776 خدمة طبية فى مجال صحة البيئة.

كما تم تقديم 135 ألفا و524 خدمة طبية، من خلال وحدات الرعاية الأولية، وتقديم 92 ألفا و746 خدمة تنظيم أسرة، و672 ألفا و249 خدمة طبية عن طريق المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة، وتقديم خدمات الكشف وصرف العلاج والمعامل والأشعة والاحالة، عن طريق القوافل الطبية، بإجمالي 17 ألفا و20 خدمة طبية.