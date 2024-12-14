ضبط وإعدام 320 كيلو مواد غذائية وتحرير 17 محضرا للمخالفين بالضبعة فى مطروح

مطروح – حسن مشالى

ضبطت لجان الرقابة الصحية، التابعة لمديرية الشئون الصحية بمطروح، وأعدمت 320 كيلو مواد غذائية وتحرير 17 محضراً للمخالفين، من خلال حملة تفتيش على المنشآت التى تتعامل مع المواد، ومتابعة الاسواق في نطاق مركز ومدينة الضبعة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وتمكنت إدارة مراقبة الأغذية، بمديرية الشئون الصحية بمطروح من خلال تنفيذ حملة على المنشآت الغذائية والأسواق، والمرور على 17 منشأة غذائية، من ضبط وإعدام 219 كجم اغذية فاسدة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وإعدام 100 لتر سوائل غذائية، وسحب 4 عينات، وتحرير 17 محضر جنح صحية، لعدم حمل العاملين شهادات صحية، وعدم اتباع قواعد النظافة العامة بالمنشأت، كما تم التوصية بغلق 2 منشأة غذائية، لعدم توافر الاشتراطات الصحية والتراخيص وجارِ العرض علي النيابة العامة لاتخاذ اللازم.