اليوم السابع
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الإثنين، 16 ديسمبر 2024 09:29 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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سكرتير عام الدقهلية يترأس لجنة اختبار عدد من نواب وسكرتيرى رؤساء المراكز والقرى

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 08:03 م
سكرتير عام الدقهلية يترأس لجنة اختبار عدد من نواب وسكرتيرى رؤساء المراكز والقرى جانب من الاجتماع
الدقهلية شريف الديب

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تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الذي يؤكد فيها أن تجري المقابلات والاختبارات بكل الشفافية بين المتقدمين حرصا على تكافؤ الفرص في اختيار أكفأ العناصر لشغل الوظائف ،وفقا للأسس والقواعد والشروط التي تتطلبها كل وظيفة.

ترأس اللواء محمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام للمحافظة اليوم، اجتماع لجنة القيادات لاختيار نواب وسكرتيري رؤساء مراكز ومدن ورؤساء قرى،وضمت لجنة الاختبارات في عضويتها،  فكرية سلامة مدير عام الشئون المالية والإدارية ، آمال بحيري مدير عام التنظيم والإدارة، و ياسر فرج مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، والدكتورة أمل السعيد مدير إدارة الموارد البشرية .

وذلك لاختبار 11 متقدما لوظيفة نائب رئيس مركز ومدينة ،8 متقدمين لشغل وظيفة سكرتير رئيس مدينة ،13 متقدما لشغل وظيفة رئيس قرية، باجمالي 32 شخصا متقدمين للاختبار، في إطار التدوير الوظيفي واختيار الكفاءات والمتميزين لرفع مستوى الأداء الوظيفي.







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الدقهلية

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سكرتير عام الدقهلية

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