زيارة ميدانية لطلاب المدارس لمحطة مياه العباسة بالشرقية ضمن مبادرة بداية

الشرقية - إيمان مهنى

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، زيارة ميدانية لطلاب المدارس لمحطة مياه العباسة المرشحة بمركز أبو حماد.

وأشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إلى أنه تنفيذاً للمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان وتفعيلاً لبروتوكول التعاون بين الشركة ومديرية التربية والتعليم قامت إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنظيم زيارة ميدانية لطلاب مدرسة المعظمية الإعدادية التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية إلى محطة مياه العباسة المرشحه تم خلالها عمل شرح مفصل لمراحل تنقية المياه وتعريف الطلاب والطالبات بدور الدولة في إنشاء هذه المحطات لإيصال كوب مياه نظيف للمواطنين وكذلك لغرس ثقافة ترشيد إستهلاك المياه لدى النشء.

أضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه خلال الزيارة تم استعراض آلية رفع عينات المياه بكل مرحلة وأهم المشاكل التي تواجه عمليات التنقية ومراحل إنتاج الشبة والكلور، مروراً بخزانات المياه العكرة ثم المروقات والمرشحات بمراحلها المختلفة وصولاً لمرحلة إضافة الكلور النهائي ومرور المياه إلى الخزانات الأرضية ثم إلى الشبكة الخارجية للوصول للمنازل والمواقع المختلفة التي تغذيها المحطة .