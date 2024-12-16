القومي للمرأة بالوادى الجديد ينفذ فعاليات مجتمعية بالقرى ضمن مبادرة بداية

الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

أعلن فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الوادي الجديد عن تنغيذ عدد من الفعاليات ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان تضمنت عقد جلسة دوار بالتنسيق مع الأوقاف للتوعية بقضايا الزيادة السكانية، والصحة الانجابية ومناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة، وتنفيذ برنامج تدريبي بقرية فلسطين بمركز باريس عن التثقيف المالي لتدريب السيدات على كيفية عمل دراسات الجدوى لإقامة مشروعات صغيرة لتمكين السيدات اقتصاديًا.

وقالت نادية عزمى مقرر فرع المجلس بالمحافظة ان تلك الفعاليات يجري تنفيذها بالتعاون مع مديرية الأوقاف والصحة ومجالس المدن وبمعرفه أعضاء الفرع وفريق العمل الإداري والفريق التطوعي من الرائدات الريفيات وبالتنسيق مع رؤساء المراكز والقرى والقطاعات الخدميه المهتمة بقضايا المرأة والمجتمع.