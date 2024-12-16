اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 ديسمبر 2024 02:51 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

زيادة المعاشات فى شهر يناير 2025 لهذه الفئات.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 01:58 م
زيادة المعاشات فى شهر يناير 2025 لهذه الفئات.. اعرف التفاصيل المعاشات
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الإجراءات الخاصة لبدء رفع الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيها، كما يتم رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهى خدمته اعتبارًا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيها بدلاً من 1300 جنيه، كما سيتم أيضا رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1/1 /2025.

جدير بالذكر أن اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية كانت قد أعلنت عن الموافقة على منح معاشات استثنائية لعدد 3665 حالة من الحالات الاجتماعية والمرضية الشديدة، بالإضافة إلى الحالات الطارئة والعاجلة والحالات التي أدت خدمات جليلة.







مشاركة

معاشات

معاشات ديسمبر

صرف معاشات

صرف معاشات ديسمبر

معاشات شهر ديسمبر

موعد صرف معاشات

المعاشات

زياده معاشات

زيادة معاشات

هل في زيادة معاشات

زيادة المعاشات 2024

صرف معاشات شهر ديسمبر

الحد الادني للمعاشات

زيادة الحد الأدنى للمعاش

التأمينات

زيادة المعاشات شهر يناير 2025

زيادة المعاشات يناير 2025

زيادة المعاشات 2025



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة