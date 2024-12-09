اليوم السابع
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تعرف على موعد زيادة المعاشات وتفاصيل رفع الحد الأقصى

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 09:30 م
تعرف على موعد زيادة المعاشات وتفاصيل رفع الحد الأقصى صرف المعاشات - صورة أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تساءل الكثيرون عن موعد زيادة المعاشات حيث تبدأ الجهات المعنية والممثلة فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لرفع الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيها، كما يتم رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهى خدمته اعتبارا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيها بدلاً من 1300 جنيه، كذلك يتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه، وذلك اعتباراً من 1/1 /2025.


كانت الحكومة قد قدمت مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدي، إلى مجلس النواب حيث يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتوافق القانون مع نصوص الدستور التى نصت على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير دعم نقدى يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة على تحقيق دخل مناسب، كما يهدف إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، وذلك بأن يتحول الدعم النقدى "تكافل وكرامة" من مجرد برنامج إلى حق ينظمه القانون.

 







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وزارة التضامن

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