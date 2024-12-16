رانيا المشاط: الصناعات الخضراء والمستدامة أسس الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050

كتبت - بتول عصام

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ملف الصناعة يحظى بأولوية كبيرة لدى الحكومة من خلال تشكيل مجموعة وزارية متخصصة للتنمية الصناعية.

وقالت دكتورة رانيا المشاط، خلال فعاليات حفل ختام المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي "EPAP"، في مشاركتها عبر فيديو مسجل لها، إن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل مع كافة شركائها من خلال مساندة مجهودات الدولة لتعزيز التنمية الصناعية، وذلك من خلال الوصول لأدوات تمويل مبتكرة وتوفير الدعم الفني والخبرات التقنية اللازمة، بالإضافة إلى إعداد التقارير التشخيصية والدراسات القطاعية، مشيرة إلى التعاون مع جميع الوزارات لادماج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط التنمية المستدامة من أجل الوصول إلى نظام بيئي متكامل ومستدام، لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأضافت المشاط أنه يتم إعداد الخطة للعام المالي القادم مع كل الوزارات لمعرفة الانفاق المطلوب، وتوطين الصناعات المحلية، وفي هذا الصدد، أكدت المشاط الاستمرار بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في التنسيق مع وزارة الصناعة ومجموعة البنك الدولي لإعداد استراتيجية التنمية الصناعية للاستفادة من الخبرات الدولية في دعم هذا الملف الحيوي.

وأوضحت المشاط أن برنامج مكافحة التلوث الصناعي يعكس التنسيق والتعاون المستمر بين مختلف الجهات الوطنية والوزارات مع المجتمع الدولي، موضحة أن التحول نحو الصناعات الخضراء والمستدامة يعد تواصلا أساسيا في الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050. كما أنه يعد جزءا رئيسيا من توجه الدولة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خلال تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، حيث يعزز هذا التحول القدرة المصرية على الاتفاق مع التطورات العالمية على مستوى العمل المناخي.

جاء ذلك خلال إطلاق وزارة البيئة فعاليات حفل ختام المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي "EPAP"، إلى جانب الإعلان عن إطلاق المرحلة الجديدة من برنامج الصناعة الخضراء تحت شعار "إنجازات وطموحات.. نحو صناعة خضراء مستدامة"، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وعدد من الوزراء، ورؤوساء مجالس إدارات عدد من البنوك المصرية، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وممثلى القطاع الصناعى والقطاع الخاص وشركاء التنمية.