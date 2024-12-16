رئيس وزراء باكستان يتعهد بالقضاء على شلل الأطفال فى البلاد

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قال رئيس وزراء باكستان شهباز شريف "اتعهد بالقضاء على مرض شلل الأطفال فى البلاد بالتعاون مع الحكومات المحلية للأقاليم الباكستانية والشركاء الدوليين".

جاء ذلك في كلمة رئيس وزراء باكستان خلال احتفالية في العاصمة إسلام آباد؛ بمناسبة إطلاق الحملة الأخيرة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال خلال هذا العام.



ودعا شريف - وفقًا لـ"راديو باكستان" الناطق باللغة الإنجليزية الآباء لإعطاء أطفالهم جرعات التطعيم لتحصينهم ضد المرض.



من جانبها..قالت مسؤولة مكتب رئيس الوزراء للقضاء على المرض عائشة رضا فاروق إن حوالي 400 ألف عامل في حملة التطعيم بـ143 منطقة في البلاد سيزورون الأسر لإعطاء جرعات اللقاحات للأطفال تحت سن الخامسة، داعية الآباء إلى التعاون بشكل تام مع فرق التطعيم.

وتستهدف الحملة الأخيرة للتطعيم هذا العام حوالى 44 مليون طفل فى جميع أنحاء البلاد.



يُشار إلى أن باكستان وأفغانستان هما الدولتان الوحيدتان فى العالم اللتان لا يزال مرض شلل الأطفال متوطنًا بهما.