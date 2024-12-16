دير سانت كاترين يستقبل 2000 سائح من مختلف أنحاء العالم.. صور

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

استقبل مدينة دير سانت كاترين اليوم الإثنين 2000 من مختلف الجنسيات العالم لزيارة المقاصد السياحية بها.

قال طلعت العيانى نائب رئيس رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة تشهد توافد 2000 سائح من مختلف الجنسيات وتم تفويجهم طبقا للضوبط والشروط الخاصة برنامج الزيارة لكل فوج.

وأكد رئيس المدينة، أن 2000 سائح نزلوا من فوق جبل موسى ويقومون الآن بزيارة الدير وتفقد الكنيسة وشجرة العليقة ومتحف الكنوز والمساجد الفاطمى وحديقة الدير ومعصرة الزيتون وكنسية الجماجم.

وأشار رئيس المدينة إلى أن الجنسيات متنوعة تشمل فرنسا روسيا، الهند، أستراليا، إندونيسيا، وامريكا وإيطاليا وكندا وإنجلترا وغيرها إلى جانب 200 زائرًا مصريًا مما يعكس تنوع الزوار واهتمامهم بزيارة هذا الموقع التاريخي الفريد، دير سانت كاترين يظل واحدًا من أهم المعالم التاريخية والدينية التي تستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم حيث يجمع بين التراث الروحي والجمال الطبيعي في قلب سيناء



السائحون من مختلف الجنسيات داخل دير سانت كاترين



السائحون



السائحين أثناء النزول من جبل موسى بسانت كاترين