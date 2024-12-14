دير سانت كاترين يستقبل 2300 سائح من مختلف أنحاء العالم

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

استقبل دير سانت كاترين، اليوم السبت، 2300 سائح من مختلف الجنسيات، في إطار استمرار تدفق الزوار إلى هذا الموقع التاريخي العريق. شمل الزوار 1400 سائح كانوا قد نزلوا من جبل موسى، و700 آخرين زاروا الدير مباشرة.

وجاءت الوفود السياحية من دول متعددة مثل فرنسا، روسيا، الهند، أستراليا، إندونيسيا، أمريكا، إيطاليا، كندا، وإنجلترا، إلى جانب 200 زائر مصري، مما يعكس التنوع الكبير للجنسيات المهتمة بهذا المعلم الفريد.

كما شهدت زيارة الدير مشاركة متميزة من طلاب مدارس مدينة طور سيناء، حيث تضمنت الرحلة 80 فردًا، أضفوا أجواءً من الحيوية وروح المغامرة، ودمجوا بين التعلم والاستكشاف في قلب الموقع الأثري.

يظل دير سانت كاترين واحدًا من أبرز المعالم التاريخية والدينية في العالم، حيث يجمع بين التراث الروحي والجمال الطبيعي الخلاب، مما يجعله وجهة سياحية مفضلة لمحبي التاريخ والطبيعة على حد سواء.



السائحين من مختلف الجنسيات دخل دير سانت كاترين