اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 ديسمبر 2024 03:59 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

درجات الحرارة لمدة أسبوع من الإثنين 16 ديسمبر 2024 حتى السبت المقبل

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 02:25 م
درجات الحرارة لمدة أسبوع من الإثنين 16 ديسمبر 2024 حتى السبت المقبل حالة الطقس
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة لمدة أسبوع من الإثنين 16 ديسمبر 2024 حتى السبت المقبل، حيث جاءت التوقعات عن حالة الطقس نهارًا وليلًا والظواهر الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة خلال الأسبوع على النحو التالي:

الإثنين 16 ديسمبر 2024

حالة الطقس نهارًا:- طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر:- طقس بارد على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

الظواهر الجوية:- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. 

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.

- الوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة. 

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 07 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجات.

الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

حالة الطقس نهارًا:- طقس معتدل على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر:- طقس بارد على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

الظواهر الجوية:- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. - نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.

- الوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجات.- جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.

الأربعاء 18 ديسمبر 2024

حالة الطقس نهارًا:- طقس معتدل على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر:- طقس بارد على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

الظواهر الجوية:- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

 - نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
 - أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.

- الوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 06 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجات.

الخميس 19 ديسمبر 2024

حالة الطقس نهارًا:- طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر:- طقس بارد على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

الظواهر الجوية:- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

- أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات.

- الوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجات.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجات.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 06 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجات.

الجمعة 20 ديسمبر 2024

حالة الطقس نهارًا:- طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر:- طقس بارد على أغلب الأنحاء، شديد البرودة يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء.

الظواهر الجوية:- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات.

- الوجه البحري: العظمى 18 درجة والصغرى 09 درجات.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 18 درجة والصغرى 05 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات.

السبت 21 ديسمبر 2024

حالة الطقس نهارًا:- طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر:- طقس بارد على أغلب الأنحاء، شديد البرودة يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء.

الظواهر الجوية:- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات.

- الوجه البحري: العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات. 

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات. 

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 05 درجات. 

- جنوب الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجات.







مشاركة

الطقس اليوم

طقس اليوم

درجات الحرارة اليوم

درجة الحرارة

الأرصاد

الأرصاد اليوم

الطقس في مصر

الطقس الأن

درجة الحرارة الأن

الطقس في القاهرة

الطقس في الإسكندرية

درجة حرارة القاهرة

توقعات الطقس

شبورة

أمطار

الطقس في موقعك

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس إسكندرية

الطقس لمدة 15 يوم

الطقس غدا في مصر

الطقس اليوم وغدًا

حالة الطقس لمدة 25 يوم القاهرة

الطقس اليوم في القاهرة الان

الطقس اليوم مباشر

متى تسقط الأمطار في مصر

متى يبرد الجو في مصر

كيف أعرف أماكن الأمطار

كم عدد الأمطار في مصر

الطقس غدا بالساعات

درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع

الطقس في القاهرة خلال أسبوع



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة