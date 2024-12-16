اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 ديسمبر 2024 02:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

درجات الحرارة المتوقعة حتى يوم السبت 21-12-2024.. الصغرى 10 درجات

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 01:59 م
درجات الحرارة المتوقعة حتى يوم السبت 21-12-2024.. الصغرى 10 درجات حالة الطقس
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة من الإثنين 16 ديسمبر 2024 إلى السبت 21 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

الإثنين 16 ديسمبر

- القاهرة والوجه البحري العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 22 درجة والصغرى 07 درجات.

- جنوب الصعيد العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجات.


الثلاثاء 17 ديسمبر

- القاهرة والوجه البحري العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجات.

- جنوب الصعيد العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.


الأربعاء 18 ديسمبر

- القاهرة والوجه البحري العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 22 درجة والصغرى 06 درجات.

- جنوب الصعيد العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجات.


الخميس 19 ديسمبر

- القاهرة والوجه البحري العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات.

- السواحل الشمالية العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات.

- شمال الصعيد العظمى 21 درجة والصغرى 06 درجات.

- جنوب الصعيد العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجات.


الجمعة 20 ديسمبر

- القاهرة والوجه البحري العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات.

- السواحل الشمالية العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات.

- شمال الصعيد العظمى 18 درجة والصغرى 05 درجات.

- جنوب الصعيد العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات.


السبت 21 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات.

- السواحل الشمالية العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات.

- شمال الصعيد العظمى 21 درجة والصغرى 05 درجات.

- جنوب الصعيد العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجات.







مشاركة

الطقس اليوم

طقس اليوم

درجات الحرارة اليوم

درجة الحرارة

الأرصاد

الأرصاد اليوم

الطقس في مصر

الطقس الأن

درجة الحرارة الأن

الطقس في القاهرة

الطقس في الإسكندرية

درجة حرارة القاهرة

توقعات الطقس

شبورة

أمطار

الطقس في موقعك

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس إسكندرية

الطقس لمدة 15 يوم

الطقس غدا في مصر

الطقس اليوم وغدًا

حالة الطقس لمدة 25 يوم القاهرة

الطقس اليوم في القاهرة الان

الطقس اليوم مباشر

متى تسقط الأمطار في مصر

متى يبرد الجو في مصر

كيف أعرف أماكن الأمطار

كم عدد الأمطار في مصر

الطقس غدا بالساعات

درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع

الطقس في القاهرة خلال أسبوع



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة