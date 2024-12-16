تفاصيل انعقاد اجتماع مستشارى لجان الأنشطة ورعاية الشباب بجامعة القناة

الإسماعيلية - صبرى غانم

انعقد الاجتماع الأول لمستشاري لجان الأنشطة ومديري إدارات رعاية الشباب واتحاد طلاب جامعة قناة السويس، لمناقشة خطة الأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الحالي وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس.

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، ضرورة التنسيق الكامل بين جميع الأطراف لضمان تنظيم فعاليات متميزة ومتنوعة تسهم في صقل مهارات الطلاب وتعزيز روح الابتكار والعمل الجماعي لديهم، مشددًا على أهمية إبراز دور الاتحاد والمستشارين في دعم رؤية الجامعة.

ترأس الاجتماع الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الذي هنأ مستشاري لجان الأنشطة الجدد على تكليفهم، مشيرا إلى أهمية العمل المشترك بين المستشارين ومديري إدارات رعاية الشباب والاتحاد الطلابي لتحقيق التكامل في تنفيذ الأنشطة.

وأوضح أن الجامعة تهدف من خلال هذه اللقاءات إلى وضع خطط متكاملة تغطي كافة المجالات بما يبرز دور الجامعة وتميزها الذي عرفت به في مجال الأنشطة الطلابية .

حضر الاجتماع الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية.

كما تم خلال الاجتماع توجيه الشكر للمستشارين الجدد الذين تم تكليفهم بالإشراف على لجان الأنشطة، حيث تم اختيار الدكتور أحمد كمال حسن مستشارًا للجنة الرياضية، والدكتورة هبة محمد عبد الحميد الدناصوري مستشار اللجنة الإجتماعية، والدكتورة هبه الله عبد المنعم مستشارًا للجوالة، والدكتور عماد مكرم غطاس مستشارًا للنشاط العلمي، والدكتورة ندى محمد كمال مستشارًا للجنة الثقافية، والدكتور محمد مصطفى علي الباز للإشراف على نشاط الأسر الطلابية، والدكتورة هانم توفيق حامد مستشارًا للنشاط الفني.

حضر الاجتماع عبد الله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وعدد من مديري إدارات رعاية الشباب، من بينهم ممدوح عثمان، مدير إدارة النشاط الاجتماعي، و مروة عدلي، مدير إدارة النشاط الثقافي، و ياسر عبد المجيد، مدير إدارة الأسر الطلابية والاتحاد الطلابي، و محمد إمام، مدير إدارة النشاط الرياضي، و ابتسام سليم، مدير إدارة نشاط الجوالة والخدمة العامة، و سهام داود، مدير إدارة النشاط العلمي، و عيشة زين، مدير إدارة النشاط الفني، كما حضر الطالب عبد الله حمدي، نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض خطة الأنشطة الطلابية، التي تهدف إلى تنوع الفعاليات بين الأنشطة الداخلية والخارجية، وتشمل مختلف المجالات لدعم الطلاب أكاديميًا واجتماعيًا.

وناقش الدكتور محمد عبد النعيم أهمية هذه الأنشطة في خلق بيئة جامعية محفزة تسهم في تطوير مهارات القيادة والعمل الجماعي لدى الطلاب، داعيًا المستشارين إلى تقديم أفكار جديدة ومبتكرة تلبي احتياجات الطلاب وتحقق أهداف الجامعة.

اختتم الاجتماع بالدعوة إلى تعزيز العمل المشترك بين مختلف إدارات رعاية الشباب و مستشاري الأنشطة لتحقيق رؤية الجامعة في تقديم أنشطة متميزة ومتنوعة تسهم في بناء شخصية الطلاب وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم في مختلف المجالات.