تدريب منسقى وحدات السكان بشمال سيناء لتعزيز القيم الإنسانية والتنموية

شمال سيناء ـ محمد حسين

شهدت محافظة شمال سيناء، تدريبًا مكثفًا استهدف منسقي وحدات السكان الفرعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التنمية البشرية والمجتمعية.

أعلنت المحافظة في بيان أن التدريب تحت رعاية اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، وإشراف اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، وبدعم فني من الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، مدير برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية.

وشارك في التدريب أماني أحمد حسن، مدير وحدة السكان بالمحافظة، ودعاء حمدي محمد، مدير وحدة السكان الفرعية بمركز ومدينة العريش، بالإضافة إلى 20 متدربًا يمثلون وحدات السكان الفرعية في المحافظة. وتم عقد التدريب في قاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة، حيث ركز البرنامج على نشر وتفعيل القيم الإنسانية في المجتمع ومكان العمل.

يأتي هذا النشاط ضمن تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التنمية المحلية ومؤسسات مجتمعية وتضمن البرنامج عدة محاور رئيسية، من أبرزها:دليل قيم وحياة، الذي يهدف إلى تعزيز فهم القيم الأساسية وأهميتها في حياة الأفراد، والقيم الوظيفية: التي تسهم في تطوير بيئة العمل وتعزيز الأداء المؤسسي، والقيم في مكان العمل: من أجل تهيئة بيئة عمل إيجابية تدعم التفاعل البناء بين الموظفين.

ركز التدريب على تعريف المشاركين بالقيم الإنسانية كالمفاهيم الأساسية التي تشكل شخصية الأفراد وتحدد طريقة تعاملهم مع المواقف المختلفة. وتم التأكيد على أن القيم تلعب دورًا محوريًا في توجيه القرارات اليومية وتعزيز الروابط المجتمعية و أهمية نقل هذه القيم إلى الأجيال الناشئة والمجتمع، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا ووعيًا، وأن الأفراد الذين يؤمنون بالقيم الإنسانية غالبًا ما يسعون لنشرها في محيطهم، سواء في حياتهم اليومية أو في بيئات العمل. وتُعد القيم الوظيفية والإنسانية إحدى الركائز الأساسية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع قادر على مواجهة التحديات المختلفة.

يُذكر أن هذا التدريب هو جزء من سلسلة أنشطة تنفذها محافظة شمال سيناء بهدف دعم التنمية المجتمعية، وإعداد كوادر بشرية قادرة على تعزيز القيم الإنسانية ونشرها في مختلف جوانب الحياة.