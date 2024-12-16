المجلس القومى للمرأة بالإسماعيلية ينظم معرضا للمشغولات اليدوية.. تفاصيل

الإسماعيلية-صبرى غانم

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسماعيلية برئاسة لبني زكي مقررة الفرع معرض للمشغولات اليدوية والهاند ميد والمأكولات في ختام فعاليات الـ16 يوما مناهضة العنف ضد المرأة، وذلك بحضور ممثلي الأمانة العامة.

وعقد المجلس قبل المعرض اجتماعا موسعا بمشاركة وحضور عضوات الفرع لمناقشة آليات العمل خلال الفترة القادمة وخطة الفرع في التوسع في الأنشطة والخدمات وأوجه التمكين المختلفة لسيدات الإسماعيلية بالمدينة والقرى والمراكز، وذلك بالتعاون المشترك مع جميع الجهات الشريكة في العمل العام التطوعي والأجهزة الشعبية والتنفيذية بالمحافظة لتقديم كافة الخدمات وتذليل كافة العقبات وحل المشكلات للمرأة وتمكينها أقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا.

وعقب انتهاء الاجتماع تم تنظيم المعرض بمقر الفرع بمشاركة عددا من العارضات اللاتي شاركن بمنتجاتهن من أجل تمكينهن أقتصاديا وأجتماعيا بمختلف منتجاتهن من المشغولات اليدوية والهاند ميد والمفروشات وصناعة المخبوزات والحلويات.

وشهد المعرض إقبالا علي شراء منتجات المعرض المختلفة وطالبتن العارضات مقررة الفرع بإقامة المعرض بصفة شهريه لما له من مردود أقتصادي جيد لديهن.

وأكدت لبنى ذكى مقررة الفرع أن الفاعليات أستهدفت التعريف بأنشطة حملة الـ16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة للعنف ضد المرأة في إطار الأسرة، أسباب العنف الأسري وأشكاله وتأثيره على الأطفال، الخلافات الصحية وعلاجها بالحوار بين أفراد الأسرة، تصحيح بعض الصور النمطية حول دور الرجل والمرأة داخل الأسرة دينياً واجتماعياً، وأسس الحياة الزوجية السعيدة، بالإضافة إلى تحصين الشباب من الأفكار المتطرفة والهدامة، ومواجهة الظواهر المجتمعية السلبية.

وذلك من خلال سلسه من ندوات التوعيه والأنشطة بالتعاون مع جامعة قناة السويس بالسويس برئاسة الدكتور .ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والدكتورة دينا ابو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع والبيئةووحدة مناهضة العنف بالجامعة برئاسة الدكتورة اعتدال عباس وكلية الطب البيطري والدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري جامعة قناة السويس كجهات شريكة.





الاكسسوارات فى المعرض



المخبوزات



المخبوزات فى المعرض



المصنوعات اليدوية



جانب من الإقبال على المعرض



جانب من المعرض



جانب من المنسوجات فى المعرض



رئيسة المجلس