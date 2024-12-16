القومى للمرأة بشمال سيناء يشارك فى حملة "الألف يوم الذهبية" لدعم تنظيم الأسرة

شمال سيناء ـ محمد حسين

شارك فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء في انطلاق الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان تحت شعار "الألف يوم الذهبية" في إطار اهتمام المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء بدعم المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، و أُقيمت الفعالية بمركز الرعاية الصحية الأولية بحي أبو صقل وتستمر حتى 26 ديسمبر 2024.

شهدت الفعالية حضورإحسان غالي، مقررة المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، والدكتورة جليلة لطفي، مدير إدارة تنظيم الأسرة، إلى جانب نخبة من القيادات الصحية وممثلي المجلس.

وأكدت الدكتورة جليلة لطفي أن الحملة تقدم خدمات شاملة، تشمل توقيع الكشف الطبي وتوفير أدوية الصحة الإنجابية ووسائل منع الحمل طويلة المدى بالمجان. كما أشارت إلى التعاون المشترك بين إدارة تنظيم الأسرة ومديرية الصحة والمجلس القومي للمرأة لتكثيف الجهود لإنجاح الحملة، التي تمتد لتشمل جميع الوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية بالمحافظة.

من جانبها، شكرت إحسان غالي مديرية الصحة على الجهود المبذولة لتنظيم هذه الحملة، مشيدة بالمعرض المصاحب لها في المركز الحضري بحي أبو صقل. وأكدت أن المجلس القومي للمرأة يسعى لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة السيناوية من خلال تأهيلها لسوق العمل، وتوفير فرص لتسويق منتجاتها، وفتح آفاق جديدة لدعم مشاريعها الصغيرة.

وشهدت الفعالية مشاركة فتحي عثمان، أخصائي صحة المجتمع، الذي أشار إلى خطة توعية شاملة تتضمن الندوات الدينية بمشاركة رجال الدين، لتصحيح المفاهيم الخاطئة حول تنظيم الأسرة وزواج القاصرات. كما تُنفذ حملات توعية موسعة من خلال المساجد في مختلف أنحاء المحافظة.

وفي سياق متصل، تحدثت بدر سعد، مسؤولة نوادي المرأة، عن إقامة معرض للمشغولات اليدوية يبرز إبداعات العضوات، بما في ذلك الصناعات السيناوية واليدوية، بهدف رفع المستوى الاقتصادي للأسر السيناوية. كما تضمّن المعرض عروضًا لمسرح العرائس لمعالجة القضايا المجتمعية بطرق مبتكرة.

