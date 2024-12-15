انطلاق الحملة التوعوية لتنظيم الأسرة بمدن خليج العقبة فى جنوب سيناء

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أعلنت الدكتورة هبة حمدى مدير إدارة تنمية الأسرة بمديرية الصحة بجنوب سيناء، انطلاق المرحلة الأولي من الحملة التنشيطية التوعوية لتنظيم الأسرة، والتى يتم تنفيذها بمدن (سانت كاترين - دهب - نويبع - شرم الشيخ) خلال الفترة من 15 حتى 19 ديسمبر 2024.

يأتى ذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "بداية" وتحت شعار "مشوار ألف الذهبية تبدأ بخطوة"، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبناء على توجيهات اللواء خالد مبارك بكري محافظ جنوب سيناء، وبتكليف من الدكتور هيثم الشنهاب وكيل الوزارة.

وقالت الدكتورة هبة حمدى، إن الحملة تستهدف التوسع في إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق صعب الوصول اليها والفئات المستهدفه وذلك من خلال الفرق الطبية المدربة بالسيارات المتنقلة ويتم تقديم كافة الخدمات بالمنشآت الصحية بتلك المدن وايضا من اجل رفع الوعي وتحريك المجتمع وتقديم كافة الخدمات وزيادة توزيع وسائل تنظيم الاسرة طويلة المفعول وزيادة نسبة المنتفعات الجدد للاستفادة من كافة الخدمات، وسيتم تنفيذ الحملة بمدن خليج السويس ( رأس سدر - أبو زنيمة - أبو رديس - طور سيناء ) خلال الفترة من 22 حتى 26 ديسمبر 2024.