القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة تصل اليوم قرية النصر بسفاجا

البحر الأحمر - عماد عرفة

تصل اليوم القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة، الى قرية النصر بالكيلو 85 التابعة لمدينة سفاجا، لجراء الكشف الطبى وصرف العلاج على الأهالى هناك لمدة يومين اليوم الإثنين وغداً الثلاثاء.

وكانت انطلقت القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة بقرى محافظة البحر الأحمر خلال شهر ديسمبر الجارى، يوم الجمعة قبل الماضية والتى تم خلالها اجراء الكشف وصرف العلاج مجانا، وطافت القوافل قرى مدن المحافظة.

وانطلقت القوافل خلال الشهر الجارى الجمعة قبل الماضية من قرية الحمروين بمدينة القصير، وقضت فيها يومين الجمعة والسبت قبل الماضيين، وانطلقت من قرية الحمروين فى اتجاه مدينة الشلاتين حيث وصلت الأحد قبل الماضى القوافل لقرى ابرق وادلديب وقضت فيها يومين الأحد الاثنين الماضيين .

واستكملت القوافل فى طريقها الثلاثاء الماضى الى مدينة حلايب وقضت فيها يومين الثلاثاء و الاربعاء، الماضيين ومن حلايب وصلت القوافل العلاجية الى قرية ابو رماد التابعة لمدينة حلايب وقضت فيها يومين الخميس الجمعة الماضيين ومن قرية ابو رماد بحلايب وصلت القوافل الى مرسى علم حيث وحدة صحة الاسرة وقرية الشيخ الشاذلى وقضت فيها السبت وامس الأحد.

ووصلت القوافل اليوم الأثنين لمدن الشمال حيث قرية أم الحويطات بسفاجا، ومن المقرر ان تقضي فيها يومين اليوم الأثنين وغدا الثلاثاء ، ومنها الى نهاية القوافل العلاجية الشهرية لمبادرة حياة كريمة وهى فى قرية الامل بمدينة راس غارب حيث تختتم بها الاعمال الاربعاء والخميس المقبل .

وتضم القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة جميع التخصصات ويتم صرف العلاج واجراء التحاليل والأشعة مجانا وكذلك التحويل للمستشفيات اذا لزم الامر