الأبنية التعليمية بالأقصر تعلن إنهاء تجهيز 11 مدرسة وإنشاء 23 أخرى خلال 2024

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر، عن الإنتهاء من تجهيز وتطوير 11 مدرسة وإنشاء 23 مدرسة أخرى حول مدن وقرى المحافظة خلال عام 2024، حيث أوضح المهندس عصام الدين شحات خليل مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية – منطقة الأقصر أنه على مدار عام 2024 ، تم تنفيذ عدد من المشروعات تنوعت ما بين إنشاءات جديدة وصيانة وإحلال للأثاث.

وأضاف مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، فى بيان صحفى، أن خطة الإنشاءات تضمنت العمل فى إنشاء عدد 23 مشروع مدرسة ومبنى مديرية التربية والتعليم بعدد 387 فصل وبتكلفة 314.2 مليون جنيهاً، كما تم الانتهاء من تجهيز عدد 11 مدرسة ودخلت الخدمة العام الدراسي الحالي بعدد 159 فصل وتكلفة 88.50 مليون جنيه.

وأيضاً جارى استكمال طرح خطة 2024 / 2025 بعدد 33 مدرسة تشمل 487 فصل، وجارى تنفيذ إجراءات تسليم المواقع لعدد 5 مدارس بعدد 74 فصل بتكلفة إجمالية 174.00 مليون منهم المدرسة اليابانية بالقرنة بتكلفة 105.00 مليون جنيهاً.

أما عن أعمال خطة الصيانة، أوضح مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، أنه جارى تجهيز طرح خطة الصيانة للتنفيذ خلال أجازة نهاية العام وتم تخصيص 108 مليون جنيهاً لتنفيذ أعمال خطة الصيانة، وأشار المهندس عصام الدين شحات خليل، إلى أن خطة إحلال الأثاث شملت تدعيم مدارس المحافظة بعدد 1200 مقعد لإحلال المقاعد القديمة واستيعاب الكثافات الزائدة.

وكان قد عقد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اجتماعا مع وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، والمهندس عصام شحات مدير هيئة الأبنية التعليمية بالأقصر، وذلك لمناقشة سير أعمال مديرية التربية والتعليم وكثافات الفصول والمدارس، واستعرض وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أعداد المدارس والكثافات، موضحا أن إجمالي عدد المدارس على مستوى مراكز ومدن المحافظة 1059 مدرسة بواقع 7107 فصل لاستيعاب 294645 طالب وطالبة.



الأبنية التعليمية بالأقصر تعلن إنهاء تجهيز 11 مدرسة



الأقصر تنهى تجهيز 11 مدرسة وإنشاء 23 مدرسة آخرى فى 2024