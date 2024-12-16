اليوم السابع
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الإثنين، 16 ديسمبر 2024 08:32 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة فلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال ببلدة جنوب نابلس

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 08:05 م
إصابة فلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال ببلدة جنوب نابلس الاحتلال الإسرائيلي
أ ش أ

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أصيب، اليوم /الاثنين/، عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدة قصرة جنوب نابلس.


وأفادت مصادر فلسطينية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إطلاق للرصاص، وقنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المنطقة، وإصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق.


وتتعرض القرية بشكل دائم لاقتحامات متكررة من جنود الاحتلال، تؤدي إلى اندلاع مواجهات، يصاب خلالها مواطنون بالرصاص الحي وبالاختناق.







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