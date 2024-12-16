اليوم السابع
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إزالة 67 حالة تعدٍ على مساحة 15 ألف م2 بأسوان

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 05:38 م
إزالة 67 حالة تعدٍ على مساحة 15 ألف م2 بأسوان جانب من حملات إزالة التعديات
أسوان - عبد الله صلاح

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تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود رؤساء الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والتعديات بالبناء على الأراضى الزراعية ضمن المرحلة الثالثة من الموجه الـ 24 ، والتى تستمر حتى 26 ديسمبر الجارى وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنظيم الموجات المتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة لإسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه ، لافتاً إلى أنه تمكنت جهود الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن أسوان، من إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والتعديات بالبناء على الأراضى الزراعية ضمن المرحلة الثالثة من الموجه الـ 24 .

وأسفرت الحملات عن إزالة 67 حالة تعدى حتى الآن بمساحة 15 ألاف و 293 م2، تستمر حتى 26 ديسمبر الجارى.

فيما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو برئاسة عاطف كامل بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حملة مكبرة بقرية الكلح شرق إستهدفت إزالة 11 حالة تعدى بمساحة 3436 م2 ، بمشاركة لنواب رئيس المدينة ورئيس القرية والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة.







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