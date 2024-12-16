اليوم السابع
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أسعار اللحوم والخضروات بأسواق أسوان اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 02:40 م
أسعار اللحوم والخضروات بأسواق أسوان اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024 خضار -أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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ينشر "اليوم السابع" قائمة بأسعار اللحوم والسمك والخضروات فى أسواق محافظة أسوان، اليوم، الإثنين 16 ديسمبر 2024.

ووفقا لقائمة أسعار سوق السيل بمدينة أسوان، جاءت قائمة الأسعار كالتالى:

سعر كيلو الطماطم = 10 جم

سعر كيلو البطاطس = 10 جم

البصل الأبيض = 25 جم

البصل الاحمر = 20 جم

سعر كيلو الكوسة = 10 جم

الجزر = 10 جم

الباذنجان = 5 جم

البرتقال = 15 جم

البطاطا = 5 جم

أسعار اللحوم والسمك:

يتراوح كيلو السمك البلطى ما بين ٤٠ : ٨٠ جم

سعر كيلو اللحمة العجالى = 360 جم

بينما وصل سعر كيلو اللحمة العجالى فى منافذ بيع المحافظة = 300 جم







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