أسعار اللحوم والخضروات فى أسواق أسوان اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

أسوان - عبد الله صلاح

ينشر "اليوم السابع" قائمة بأسعار اللحوم والسمك والخضروات فى أسواق محافظة أسوان، اليوم، الأربعاء 11 ديسمبر 2024.

ووفقا لقائمة أسعار سوق السيل بمدينة أسوان، جاءت قائمة الأسعار كالتالى:

سعر كيلو الطماطم = 7.5 جم

سعر كيلو البطاطس = 12.5 جم

البصل الأبيض = 15 جم

البصل الاحمر = 17.5 جم

سعر كيلو الكوسة = 10 جم

الفلفل = 3.5 جم

الجزر = 10 جم

الباذنجان = 10 جم

البازلاء = 40 جم

البرتقال = 15 جم

الجوافة = 12 جم

الموز = 20 جم

أسعار اللحوم والسمك:

يتراوح كيلو السمك البلطى ما بين ٤٠ : ٨٠ جم

سعر كيلو اللحمة العجالى = 360 جم

بينما وصل سعر كيلو اللحمة العجالى فى منافذ بيع المحافظة = 300 جم