أسعار الفواكه والخضروات واللحوم اليوم الإثنين 16 ديسمبر بأسواق البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

ينشر "اليوم السابع" قائمة الأسعار الخاصة باللحوم والدواجن والخضروات والفواكه بأسواق محافظة البحيرة، اليوم الإثنين 16 ديسمبر.

وجاءت أسعار الخضروات بالاسواق كالآتي -

الطماطم 7 جنيهات

الليمون 50 جنيها

البصل الأحمر 20 جنيها

الباذنجان 10 جنيهات

الملوخية الحزمة بـ8 جنيهات

الثوم الأبيض 40-50 جنيهات

البطاطس 15 جنيهات

الخيار 15 جنيهات

البامية 30-40 جنيهات

الكزبرة والشبت 5جنيهات

كابوتشا 10 جنيهات

الجزر 15 جنيهات

الكوسة 20 جنيهات

الفلفل الحار والبارد 20 جنيها

البنجر15 جنيها

وتبلغ أسعار الفاكهة في أسواق محافظة البحيرة اليوم:-

كيلو البرتقال 15 جنيها.

كيلو اليوسفي20 - 25 جنيها للكيلو

كيلو التفاح البلدى 40 جنيها.

التفاح الاخضر المستورد 75 جنيها .

التفاح الاحمر 60 جنيها للكيلو

الموز البلدى 25 جنيها للكيلو

كيلو الرمان 20 جنيها

الجوافة 20 جنيها للكيلو

فيما تتراوح أسعار اللحوم بأسواق محافظة البحيرة من 280 للكيلو إلى 420 جنيها للحوم البقرى، فيما طرحت مبادرة حياة كريمة لحوم بلدية من خلال منافذها الثابته والمتنقلة بسعر 260 جنيها للكيلو، كما طرحت لحوما مجمدة بسعر 185 جنيها للكيلو وعبوة دجاج كيلو بسعر 85 جنيها.