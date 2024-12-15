348 محضرا تموينيا وضبط 12 طن فول صويا ودقيق فاخر مجهول المصدر بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على تكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لمتابعة انتظام سير العمل بالمنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز للتأكد من الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري، وإحكام السيطرة على الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة، حفاظاً على حقوق المواطنين وإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وتوافر كافة السلع الغذائية والأساسية.

وتمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب أسامة عز الدين من تحرير 348 محضرا تموينيا خلال ثلاثة أيام وذلك بالتعاون التام مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية ، تنوعت ما بين 203 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة، و145 مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر و بأزيد من السعر.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أن الحملة شملت 8 محاضر بمركز الشهداء وأبرز المحاضر التي تم تحريرها ، 6 محاضر ضد اصحاب محلات بقالة لقيامهم بعدم الاعلان عن الاسعار بقصد التربح بدون وجه حق ، بالإضافة الي عدد 2 محلات حيث تم ضبط 10 طن كسب فول صويا بدون مستندات مجهولة المصدر ،2طن دقيق فاخر بدون مستندات مجهولة المصدر، كما تم تحرير محضر ضد صاحب مطعم بناحية بركة السبع لضبط ما يقرب من 12 ك لحوم مجهولة المصدر .

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة باستمرار التعاون الكامل مع مديرية التموين والتجارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق وتكثيف الحملات التفتيشية لضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.