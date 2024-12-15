وزير الرى يبحث مع محافظ الوادى الجديد موقف وضوابط استخدام المياه الجوفية

كتبت أسماء نصار

استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد؛ لمناقشة موقف المشروعات المائية بنطاق المحافظة، والضوابط الخاصة باستخدام المياه الجوفية، وإجراءات مراقبة وحوكمة السحب من الآبار حفاظًا على الخزان الجوفي.

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتنسيق المشترك بين وزارة الموارد المائية والرى ومحافظة الوادى الجديد، فى مجال إدارة المياه الجوفية بنطاق المحافظة والاستخدام الرشيد للمخزون الجوفى.

وأكّد سويلم على قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمتابعة المستمرة للآبار الجوفية لضمان تطبيق كافة الضوابط والاشتراطات الخاصة باستخدامها، ومتابعة قراءات عدادات الآبار الجوفية المرخصة، بما يضمن الحفاظ على المخزون الجوفى ومنع السحب الجائر .

كما أكّد على أهمية تفعيل دور روابط مستخدمى المياه على الآبار الجوفية فى إدارة المياه الجوفية بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المختصة، والتوسع فى استخدام نظم الرى الحديث بديلًا عن الرى بالغمر بالمحافظة .

من جانبه، أكد الزملوط على أهمية الحفاظ على الخزان الجوفى وتحقيق التكامل بين مجهودات المحافظة والوزارة للارتقاء بمنظومة الموارد المائية بالمحافظة.

كما أكّد الطرفان على ضرورة التعامل بحرص مع المياه الجوفية والتأكيد على أهمية التنسيق المشترك بشأن تحديد إمكانيات الخزان الجوفى بأى منطقة قبل طرحها للاستثمار الزراعي، والتأكيد على التنسيق مع وزارة الزراعة فيما يخص اختيار الدورة الزراعية والمحاصيل المناسبة لتتناسب مع كمية المياه المستخرجة من كل بئر.