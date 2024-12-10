اليوم السابع
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الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 03:57 م
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محافظ الوادى الجديد يتفقّد مبادرة السلع الغذائية المخفضة بالوحدة المحلية بالخارجة

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 03:14 م
محافظ الوادى الجديد يتفقّد مبادرة السلع الغذائية المخفضة بالوحدة المحلية بالخارجة جانب من الجولة
الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

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قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، بتفقّد منفذ بيع السلع الغذائية الكائن بجوار الوحدة المحلية لمركز الخارجة ضمن جهود مبادرات تخفيض الأسعار، حيثُ تابع المحافظ توافر السلع، مُوجهًا باستمرار توفير كافّة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال منافذ الوحدات المحلية الثابتة والمتنقلة بالمدن والقرى.

من ناحيةٍ أخرى، تفقّد المحافظ مقر جمعية الشروق (سابقًا) المخطط تخصيص جزء منها لصالح جميعة واحة الخير؛ لإنشاء وحدة كشف مبكر لمرضى السرطان والتي تستهدف مسح جميع الفئات العمرية، بالإضافة إلى توفير جهاز (مامو جرام) للفحص المبكر عن أورام الثدي لدى السيدات.


 







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