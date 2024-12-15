وزارة الصحة: 95% من قدرات الطفل الجسمانية والنفسية تتكون فى أول 6 سنوات من عمره

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن أول 6 سنين من عمر الإنسان هى الأهم، حيث يتكون فيها 95% من قدراته الجسمانية والنفسية والصحية، بالإضافة للعادات المجتمعية.

وقالت الدكتورة عبلة الألفى نائب وزير الصحة: فى الجسم ما يسمى بمراكز الإحساس مهمتها بناء قدرات وخصائص الإنسان، وثبت العلم أن أفضل أداء لها فى فترة الألف يوم الذهبية وتسمى هذه المراكز "منافذ الفرص" التى من خلالها يصلح العنصر البشرى ليستكمل رحله الحياة على أسس واضحة سواء كانت صحية او اجتماعية او نفسية وغيرها.

وتابعت الدكتورة عبلة الألفى: تعتمد مبادرة الألف يوم الذهبية على 3 محاور هامة الأولى تتعلق بصحة الطفل السليم والذى يجب أن نضمن له حياة صحية آمنة، كما يجب أن نضمن له مناخا اجتماعيا سليما ينعكس على صحته النفسية، أما المحور الثانى وهو محور الولادات القيصرية فمصر تتربع على عرش الولادات القيصرية عالمية بنسبة 72% والمحور الثالث هو صحة ورعاية الطفل أول شهر من عمرة والتى تشمل سجلا توعويا كبيرا للام يكون لها بمثابة مرشد لنشء سليم.

وتابعت: مبادرة "الألف يوم الذهبية" جزءا أساسيا من استراتيجية الصحة واستراتيجية السكان، لأنها الحل الأمثل للقضية السكانية من منظور حقوق الأم والطفل، وستكون الحل المثالى للقضية السكانية فى مصر فى المستقبل .

واستطردت أن الطفل يجب أن يرضع رضاعة طبيعية من أمه لمدة 6 أشهر، ولا يحصل على شيء آخر، وعلى الأم أن تفهم أن ابنها له عليها 7 حقوق يجب أن تمنحه إياها، ونحن نضع خطة للعمل على المرحلة الأول وسنكون خلال هذه الفترة انتهينا من إنشاء مراكز بـ10 محافظات.