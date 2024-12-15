ننشر جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثاني الإعدادى بالقليوبية بعد التعديل

القليوبية إبراهيم سالم

ينشر "اليوم السابع" جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الإعدادي للعام الدراسي 2024 – 2025، وذلك بعدما تم تعديله من قبل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، واعتماده من قبل المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، حيث أنه من المقرر أن تنطلق امتحانات الصف الأول الإعدادي السبت الموافق 11 يناير 2025، وتنتهي 15 يناير 2025، وتكون نفس لفترة هي امتحانات الصف الثاني الإعدادي، على أن يتم تقسيم الامتحانات على فترتين "صباحية ومسائي" وفقا لكثافة الطلاب بالمدارس.

وجاء جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي للفصل الدراسي الأول، على النحو التالي:

- السبت 11 يناير 2025: امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتين.

- الأحد 12 يناير 2025: امتحان مادة العلوم لمدة ساعتين.

- الإثنين 13 يناير 2025: امتحان مادة اللغة الاجنبية لمدة ساعتين.

- الثلاثاء 14 يناير 2025: امتحان مادة الرياضيات لمدة ساعتين.

- الأربعاء 15 يناير 2025: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين.

أما بالنسبة لجدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الإعدادي فجاء على النحو التالي:

- السبت 11 يناير 2025: امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتين ونصف.

- الأحد 12 يناير 2025: امتحان مادة العلوم لمدة ساعتين.

- الإثنين 13 يناير 2025: امتحان مادة الجبر والإحصاء لمدة ساعتين.

- الثلاثاء 14 يناير 2025: امتحان مادة اللغة الأجنبية لمدة ساعتين.

- الأربعاء 15 يناير 2025: امتحان مادة الهندسة لمدة ساعتين، وامتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين.



جدول امتحان الفصل الدراسي الأول للصف الأول الإعدادي الفترة المسائية



جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الفصل الدراسي الاول الفترة الصباحية



جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الفصل الدراسي الأول الفترة المسائية