نائب رئيس جامعة بنها تستقبل فريق الاعتماد البرامجي لكلية الآداب

القليوبية إبراهيم سالم

استقبلت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، وفريق المراجعة الخارجية للاعتماد البرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد برئاسة الدكتورة مها أنور على حسن وذلك فى إطار إجراءات تقدم كلية الآداب لاعتماد 4 برامج أكاديمية، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها.

جاء ذلك بحضور الدكتور أمجد حجازي عميد كلية الآداب، والدكتور محمد غانم مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، ووكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام ومنسقي البرامج.

وأكدت الدكتورة جيهان عبد الهادى، حرص جامعة بنها على تبني نظم وممارسات فعلية للجودة والاعتماد بما ينعكس على دعم وتطوير العملية التعليمية، وبما يتفق مع معايير الجودة للارتقاء وتحسين السمعة المؤسسية والاكاديمية للجامعة، لافتة إلي أن إدارة الجامعة وفرت كافة الاحتياجات والموارد اللازمة للكليات المتقدمة لاعتماد برامجها الأكاديمية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وأشار الدكتور محمد غانم، إلى أن البرامج المتقدمة للاعتماد بكلية الآداب تشمل برنامج اللغة الإنجليزية، وبرنامج علم النفس، وبرنامج المكتبات والبيانات، وبرنامج علم الاجتماع، لافتا إلى حرص الجامعة علي مواصلة جهودها في تطبيق جميع معايير الجودة، مضيفا أن فريق المراجعة الخارجية بكلية الآداب سيقوم بزيارة البرامج المتقدمة للاعتماد طبقا لجدول زمني محدد للوقوف علي الممارسات التطبيقية والأنشطة والوثائق الخاصة بـالاعتماد البرامجي وإجراء المقابلات مع جميع الفئات المستهدفة من قيادات الكليات والبرامج، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب، والجهاز الإداري، والخريجين، والأطراف المجتمعية، بالإضافة إلى تفقد البنية التحتية والمعامل والورش والقاعات التدريسية.

يذكر أن زيارة فريق المراجعة الخارجية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لكلية الآداب سوف تستمر من الفترة 15 حتى 17 ديسمبر الجاري.