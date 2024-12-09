رئيس الهجرة الدولية يشيد بدور مصر فى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة الغير شرعية

كتبت : هند المغربي

أشاد كارلوس أوليفر كروز رئيس مكتب منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة في مصر، باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر NCCPIM&IP، على قيادتهم في تنفيذ مشروع RAIM والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير النظامية ومنعها (2016-2026)، مؤكدا علي التزام حكومة مصر بمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية على النحو المتوخى في الأهداف الاستراتيجية لخطة العمل الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير النظامية 2024-2026.

جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر الشباب حوّل الهجرة المقام بالقاهرة لمدة يومين.

ولفت المسؤول الأممي إلي أن المؤتمر يهدف إلي التقارب في المساهمة في جهود الحكومة المصرية في معالجة الهجرة غير النظامية، من خلال الاستفادة من الشباب، بمن فيهم المهاجرون، ويعد منصة لتبادل المعرفة وتبادل الخبرات بشأن محركات الهجرة غير النظامية والمخاطر المرتبطة بها (مثل الاستغلال والاتجار بالأشخاص)، ومعالجة الأسباب الجذرية، واستكشاف الفرص المتاحة لبرامج وخدمات الدعم.

وأضاف رئيس مكتب الهجرة الدولية في مصر أن ذلك يأتي فضلا عن الحصول على توصيات لدفع التغيير الإيجابي ومعالجة تحديات الهجرة من خلال الاستفادة من الشراكات، وأنه لا يمكن أن يأتي المؤتمر في وقت أفضل، بالنظر إلى أن موضوع الهجرة هو محور الاهتمام العالمي، ولا شك أنه يشكل فرصة كبيرة للغاية للنمو والتنمية، ولكنه يطرح أيضا تحديات يجب علينا مواجهتها، مثل سوء المعاملة والاستغلال

وقال رئيس مكتب الهجرة الدولية في مصر: نعلم جميعا إن الهجرة غير النظامية تتطلب تعظيم الفرص للنمو والتنمية، مع التصدي للتحديات في نفس الوقت، جهدا متضافرا بين أصحاب المصلحة المتعددين للتنسيق والتعاون والعمل معا بشكل وثيق بما يتماشى مع ركائز خطة العمل الوطنية - الحماية وإعادة الإدماج والوقاية والتعاون والحوكمة.

وأشار المسؤول الأممي إلي أن المؤتمر يسعي أيضا إلى تحديد 20 إلى 30 سفيرا للشباب (أساسا من المجتمعات المضيفة والمهاجرة)، الذين لن يجلبوا الخبرة الشخصية فحسب، بل سيمثلون أيضا وجهات نظر شبابية أوسع، بما في ذلك وجهات نظر منظماتهم أو شبكاتهم، للعمل على تنفيذ حملات تعليمية وإعلامية حول مخاطر الهجرة غير النظامية وبدائلها من خلال الرسائل من نظير إلى نظير لاتخاذ قرارات مستنيرة متعلقة بالهجرة.

واختتم رئيس مكتب الهجرة الدولية كلمته، قائلا: أود أن أشكر حكومة مصر على تعاونها المستمر، معربا عن سعادته لافتتاح المؤتمر الوطني المعني بالهجرة، متمنيا أن تكون المناقشات ثاقبة ومثمرة بشكل قوي.