اليوم السابع
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الأحد، 15 ديسمبر 2024 12:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مقتل زوجين أمريكيين جراء تعرضهما لإطلاق نار غرب المكسيك

الأحد، 15 ديسمبر 2024 08:34 ص
مقتل زوجين أمريكيين جراء تعرضهما لإطلاق نار غرب المكسيك الشرطة المكسيكية
أ ش أ

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أعلن مسئولون في المكسيك مقتل زوجين أمريكيين جراء تعرضهما لإطلاق نار أثناء زيارتهما لولاية "ميتشواكان" الواقعة غرب البلاد.


وقال ممثلو الإدعاء في الولاية - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأحد - إن الزوجين لقيا مصرعهما عندما تعرضت الشاحنة الصغيرة التي كانا على متنها إلى إطلاق نار كثيف، مشيرين إلى أن التحقيقات لازالت جارية للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة والدوافع المحتملة وراء حدوثها.


وقد تعرض الزوجان إلى إطلاق النار في بلدة "أنجاماكوتيرو" بولاية "ميتشواكان" .. وأفادت وسائل إعلام محلية أن الزوجين من مدينة "ساكرامنتو" بولاية "كاليفورنيا" ويبدو أنهما كانا في زيارة للمدينة.







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