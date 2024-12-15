مدينة الأقصر تتصدى لأعمال تعديات فى المهد بمنطقتي حي شمال وجنوب.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت مدن محافظة الأقصر، حملات إزالة التعديات ضمن أعمال المرحلة الأولى بالموجة الـ24 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك ضمن جهود الدولة المكثفة لاسترداد أراضي الدولة والتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف حفاظا على هيبة وحقوق الدولة.

وفى هذا الصدد وفي إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف وإزالة المخالفات في المهد، قام مجلس مدينة الأقصر، بقيادة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، بتنظيم حملات مكبرة لإزالة التعديات والبناء المخالف.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، إنه تم تنظيم حملة مكبرة بالتنسيق مع قسم شرطة الأقصر لتنفيذ إزالة لحالة تعدي بالبناء المخالف بمنطقة حي شمال عبارة عن سور من الطوب الأحمر والمونة السوداء ومخلفات النخيل، على مساحة حوالى 200 م2، وعلى الفور تم هدم السور والإزالة حتى سطح الأرض، وتم مصادرة مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وتم تنظيم حملة لإزالة أعمال بناء مخالف في المهد بشارع طريق الجولي فيل، عبارة عن قواطيع مخالفة داخل نطاق قطعة أرض خاصة بالبنك العقاري المصري مبنية بالطوب الأبيض والأسمنت على مساحة حوالى 600 م تقريباً وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف، وقد شارك في الحملات حاتم جابر سكرتير مجلس مدينة الاقصر، وأحمد عوض الله رئيس حى شمال وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية وأكرم أحمد مشرف تنظيم بالإدارة الهندسية ومصطفي عبد الباسط مسؤول المكتب الفني بحي جنوب، وعمال ومعدات الحملة الثقيلة.



مدينة الأقصر تصدى لأعمال تعديات فى المهد بمنطقتي حي شمال وجنوب