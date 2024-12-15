مديرية الطرق بالأقصر تعلن رصف 37,3 كم وتنفيذ 13 كم إنترلوك فى 2024.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

دفعة ودعم كبير حصلت عليه مدن وقرى ونجوع محافظة الأقصر على مدار الفترة الماضية، في شبكات الطرق التي طالما كانت أزمة في حياة المواطنين، حيث تم تنفيذ أعمال رصف بإجمالي أطوال 37,3 كم وتنفيذ أعمال انترلوك بإجمالي أطوال 13 كم على مستوى مدن ومراكز المحافظة بقيمة 117,62 مليون جنيها خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 وحتى الوقت الحالي.

وفى هذا الصدد، أعلنت المهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة الأقصر، أن أعمال الرصف التي تمت خلال عام 2024 على مستوى مدن ومراكز المحافظة بلغت إجمالي أطوال 37,3 كم بالإضافة إلى تنفيذ أعمال انترلوك بإجمالي أطوال 13 كم.

وأوضحت مدير مديرية الطرق والنقل، في بيان صحفى، أنه في مدينة الأقصر، تم تنفيذ أعمال رصف بإجمالي أطوال 11,7 كم ، وتنفيذ أعمال انترلوك بشوارع المدينة بإجمالي أطوال بلغت 5,500 كم، وفي مدينة الزينية تم تنفيذ أعمال رصف بإجمالي أطوال 7,600 كم ، وفي مدينة إسنا تم تنفيذ أعمال رصف بإجمالي أطوال 7 كم ، وتنفيذ أعمال انترلوك بشوارع المدينة بإجمالي أطوال بلغت 5 كم، وفي مدينة البياضية تم تنفيذ أعمال رصف بإجمالي أطوال 7 كم ، وتنفيذ أعمال انترلوك بإجمالي أطوال بلغت 5 كم ، وأنه في مدينة القرنة تم تنفيذ أعمال رصف بإجمالي أطوال 2 كم.

فيما يقول محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، إنه من أهم مشروعات وزارة النقل التي تم إنشاؤها في المحافظة هي محور شمال الأقصر بطول 18 كم وهو طول المحور نفسه والذي يربط بين المحافظة شرقاً علي الطريق الصحراوي الشرقي قنا - الأقصر [بطول 108 كم والذي تم رفع كفاءته وازدواجه بالكامل في عام 2023]، وبين المحافظة غرباً عند الطريق الصحراوي الغربي ومنطقة القرنة عند طريق ساحة الشيخ الطيب، كما تعمل الهيئة على رفع كفاءة شبكة الطرق الخاصة بها في المحافظة وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين وتيسيراً للحركة.



خطط رصف الطرق فى 2024



مديرية الطرق بالأقصر تعلن رصف 37,3 كم طرق



عمليات رصف الطرق فى مدن الأقصر