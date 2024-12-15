مدير تعليم الجيزة يحيل مديرى مدرستين للشؤون القانونية لعدم الانضباط

كتبت - مرام محمد

أجرى سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، يرافقه محمد حفني، مدير إدارة المتابعة بالمديرية، جولة ميدانية في إداراتي الحوامدية وأبو النمرس التعليمية، لمتابعة سير العمل وضمان الالتزام بالتعليمات الصادرة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأشاد وكيل الوزارة، بالتزام مدرسة الشيخ عتمان للتعليم الأساسي التابعة لإدارة الحوامدية التعليمية ومستوى النظافة بها، موجهًا بتفعيل سجل القرائية رقم 26 وسجل الطلاب الضعاف وموافات المديرية بتقارير دورية، الاستمرار في تحسين البيئة التعليمية لضمان راحة الطلاب.

كما أشاد بالانضباط داخل مدرسة أم خنان الابتدائية المشتركة، موجهًا بضرورة الالتزام التام بتفعيل سجلات القرائية في جميع الأقسام لضمان تحسين مستوى الطلاب الضعاف.

ورصد وكيل الوزارة، خلال زيارته لمدرسة أم خنان الثانوية، عدم تطابق الدرجات في التقييمات مع كشاكيل الطلاب، موجهًا بمراجعة شاملة لتلك الدرجات وتصحيحها فورًا.

وخلال زيارته لمدرسة أم خنان الإعدادية بنين، وجه الشكر للعاملين بالمدرسة والقائم بأعمال مدير المدرسة على حسن التعاون والالتزام.

ووجه وكيل الوزارة، خلال زيارته لمدرسة أبو النمرس المشتركة، بتفعيل سجل القرائية رقم 26 والخطة العلاجية بشكل كامل، ومتابعة خطة دعم الطلاب الضعاف مع إعداد تقارير منتظمة، مشددًا على الاهتمام بنظافة الفصول ودورات المياه بشكل يومي لضمان بيئة تعليمية صحية.

وأحال وكيل الوزارة، مدير مدرسة ترسا الرسمية لغات التابعة لإدارة أبو النمرس التعليمية، إلى الشئون القانونية لعدم الانضباط الإداري، بالإضافة إلى تحويل الطلاب المخالفين إلى الأخصائية الاجتماعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق لائحة الانضباط والتحفيز رقم 150 لسنة 2024.

وأشاد وكيل الوزارة بمدرسة شبرامنت الإعدادية بنات، والمشاركات المجتمعية التي استفادت منها المدرسة والبيئة المحيطة، وعليه كرم أيمن مبروك زعفان، مدير المدرسة، على جهوده المتميزة في تحقيق الانضباط.

وأحال مدير مدرسة الشهيد محمود عبد العظيم محجوب الابتدائية، إلى الشئون القانونية لعدم تفعيل الإشراف وانعدام الانضباط خلال اليوم الدراسي، موجهًا بضرورة إعادة تنظيم المدرسة لضمان تحقيق معايير الجودة والانضباط.

ولاحظ وكيل الوزارة، خلال الجولة، وجود مجموعة من الطلاب خارج أسوار مدرسة أثناء اليوم الدراسي، وعليه أعادهم إلى المدرسة، ووجه إدارة المدرسة بالتواصل الفوري مع أولياء أمورهم لبحث حالتهم، ومتابعتهم طوال العام لضمان انتظامهم وتحقيق الاستفادة الكاملة من العملية التعليمية.