وزارة التعليم توضح تفاصيل تقييمات أولى وثانية ابتدائى

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن تقييمات الصفين الأول والثانى الابتدائى للفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الحالى ستكون على غرار التقييمات الشهرية التى يتم عقدها للطلاب بالمدارس، حيث يكون بها نسبة أسئلة شفوية وأسئلة أخرى يقوم الطالب بحلها على السبورة، فضلا عن تقييمات تحريرية لقدرته على القراءة والكتابة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن التقييمات مهمة للطلاب الصفين الأول والثانى الابتدائى لتحديد مستواهم فى القراءة والكتابة، والتحصيل الدراسى للفصل الدراسى الأول موضحة أن نتيجة الصف الأول والثانى الابتدائى يجب على التلميذ أن يجتاز التقييم المبدئى والنهائى ويحقق نسبة حضور 60% من اجمالى أيام الفصل الدراسى الأول والثانى، وفى حالة عدم اجتياز التقييم أو عدم تحقيق نسبة الحضور لا يتم تصعيده إلى الصف الأعلى الا بعد اجتياز البرنامج العلاجى فى فترة الإجازة الصيفية ولمدة ثلاثة شهور ويقوم بإعداد البرنامج موجه الصفوف الأولى.