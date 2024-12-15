مدارس النيل تعلن غلق باب التقدم للعام 2026 وبدء اختبارات المتقدمين

كتب محمود طه حسين

تعلن مدارس النيل المصرية الدولية عن انتهاء المرحلة الأولى من التقديم في مرحلتي ما قبل رياض الأطفال، ومرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026، حيثُ تم غلق باب التقديم في تلك المراحل لحين استكمال اختبارات القبول وإعلان أسماء الطلاب المقبولين.

وأوضحت وحدة مدارس النيل المصرية الدولية أنه سيعاد فتح باب التقديم في حال توفر أماكن شاغرة في المراحل الدراسية المختلفة، تابعونا علي موقع التقديم من خلال الرابط التالي:

https://nes.moe.gov.eg/Edumaster/Admission/NewAdmission

وتجرى المدارس مقابلات للطلاب المتقدمين لاختيار المقبولين بالعام الدراسي المقبل 2025/2026.

وكانت إدارة مدارس النيل المصرية الدولية، أعلنت عن فتح باب التقدم للالتحاق والتحويل المدارس النيل المصرية بفروعها (العبور بمدينة العبور - الشروق بمدينة الشروق . الاندلس والياسمين بالقاهرة الجديدة - أكتوبر بالسادس من أكتوبر - الشيخ زايد بمدينة الشيخ زايد السادات بمدينة السادات - بورسعيد - دمياط الجديدة - المنيا - أسيوط الجديدة - قنا طيبة الجديدة بمحافظة الاقصر - أسوان الجديدة)

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وتم التقدم إلكترونيا وذلك في الفترة من الاثنين الموافق 11 نوفمبر 2024 حتى يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر 2024 وذلك من خلال الرابط الإلكتروني

https://nes.moe.gov.eg