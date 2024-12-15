اليوم السابع
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لاعب مركز شباب بسيون يغادر مستشفى كفر الزيات بعد تلقيه الرعاية اللازمة

الأحد، 15 ديسمبر 2024 02:53 م
لاعب مركز شباب بسيون يغادر مستشفى كفر الزيات بعد تلقيه الرعاية اللازمة اللاعب محمد الجندي
الغربية مصطفى عادل

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غادر محمد الجندي لاعب مركز شباب بسيون بمحافظة الغربية، مستشفى كفر الزيات العام، بعد استقرار حالته والتأكد من سلامته، عقب سقوطه في ملعب مركز شباب كفر الزيات أمس السبت أثناء مباراة فريقه أمام نادى عثماثون طنطا.

وخضع اللاعب لمتابعة مكثفة داخل العناية المركزة بالمستشفى، وتم عمل الإسعافات اللازمة له واعطائه الأدوية والمحاليل اللازمة، وبعد التأكد من سلامته تم السماح له بالمغادرة.

كانت المستشفى قد استقبلت اللاعب أمس السبت بعد سقوطه بشكل مفاجئ في أرضية الملعب وفقده للوعي، وتم نقله لمستشفى كفر الزيات القريبة من ملعب المباراة.

وتبين من الفحص أن اللاعب تعرض للإغماء والتشنجات مرتين، وتم عمل الإسعافات اللازمة له ووضعه بالعناية المركزة تحت الملاحظة الطبيه، وبعد التأكد من سلامته تم السماح له بالمغادرة.

 

 







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اخبار المحافظات

مستشفى كفر الزيات

مركز شباب بسيون

نادى عثماثون طنطا




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