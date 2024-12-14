استقرار الحالة الصحية للاعب مركز شباب بسيون والتشخيص هبوط فى الدورة الدموية

الغربية مصطفى عادل

اطمأن أطباء مستشفي كفر الزيات العام بمحافظة الغربية، على الحالة الصحية للاعب محمد الجندي لاعب مركز شباب بسيون، والذي سقط بشكل مفاجئ في أرضية الملعب فاقدا للوعي، أثناء مباراة فريقه أمام نادى عثماثون طنطا.

حيث تم نقل اللاعب بشكل سريع للمستشفى القريبة من ملعب مركز شباب كفر الزيات، وعمل الإسعافات اللازمة له.

حيث تبين أن اللاعب تعرض لهبوط فى الدورة الدموية افقدته الوعى، بعد مشاركته مع الفريق، بدون تناول وجبة الطعام، ما تسبب فى سقوطه في أرضيه الملعب، وقام الأطباء بتعليق المحاليل لضبط معدل ضخ الدم بالجسم، واعطائه الفيتامينات اللازمة.

فيما قام الجهاز الفني لمركز شباب بسيون بالتواجد مع اللاعب والاطمئنان على حالته الصحية من قبل الأطباء، قبل أن يغادر المستشفى بعد التأكد من سلامته واستقرار حالته بما يسمح له بالمغادرة.



